Die schärferen US-Sanktionen gegen Venezuela zeigen immer deutlicher ihre Wirkung - zum Beispiel an den Tankstellen im Land.

An vielen Zapfsäulen in dem ölreichen Land gibt es inzwischen kilometerlange Schlangen. In der zweitgrößten Stadt Maracaibo sagen manche Fahrer, dass sie fast 24 Stunden warten mussten, bis sie tanken konnten. Inzwischen sind auch Soldaten im Einsatz. Sie passen auf, dass jeder nur die erlaubte Menge Sprit tankt - das sind momentan 20 Liter.

Venezuela hat zwar die größten nachgewiesenen Erdölreserven der Welt, aber die Produktion ist zusammengebrochen. Wegen US-Sanktionen fehlen inzwischen die nötigen Chemikalien, um aus Rohöl Benzin zu machen. Unter dem Produktionsausfall leiden auch andere Länder: Haiti zum Beispiel bekam bisher über ein Hilfsprogramm günstiges Öl für seine Kraftwerke aus Venezuela - damit ist inzwischen Schluss - und auf Haiti bricht immer öfter die Stromversorgung zusammen.