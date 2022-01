Peru will eine Ölpest besser in den Griff bekommen.

Seit dem Wochenende gilt in dem südamerikanischen Land der Umwelt-Notstand. Die Regierung sagt, dass sich Behörden und Reinigungsteams jetzt besser untereinander abstimmen können. Der Notstand soll erst mal für drei Monate gelten.

Auslöser: Vulkanausbruch bei Tonga

Grund für die Ölpest an Perus Küste ist der Vulkanausbruch im Inselstaat Tonga vor rund einer Woche. Dieser hatte auch in weit entfernten Gebieten Flutwellen ausgelöst. An einer Raffinerie trat beim Entladen eines Tankerschiffs Öl aus. Mehr als 20 Strände in Peru wurden verschmutzt.

Perus Regierung macht einen spanischen Ölkonzern für die Ölpest verantwortlich. Sie sagt, der Konzern habe das Entladen nicht richtig abgesichert. Das Unternehmen wirft dagegen den peruanischen Behörden vor, vor dem Unglück keine Tsunami-Warnungen herausgegeben zu haben.

[Anmerkung: Das abgebildete Foto ist nicht aus Peru, sondern ein Symbolbild]