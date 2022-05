Artenvielfalt braucht nicht unbedingt unberührte Natur.

Auch an Bahngleisen können sich viele Pflanzen ausbreiten, selbst wenn dort noch Züge fahren. Das zeigt eine Studie aus Österreich. Ein Botaniker hat dort die Biodiversität dokumentiert, an 13 Standorten an einer Bahnstrecke vom Bodensee bis an den Arlberg. Er fand fast 200 Arten aus 45 Pflanzenfamilien. Entlang der Strecke gab es große Unterschiede in Bezug auf Höhe, Niederschlag und Temperatur. Die Pflanzen an den Bahngleisen mussten mit kargen Böden klarkommen und damit, dass ihr Lebensraum oft umgestaltet wurde, zum Beispiel bei Instandhaltungsarbeiten.

Der Forscher fand trotzdem seltene Pflanzen wie den Großen Bocksbart oder die Acker-Hundskamille. Es wuchsen dort aber aber auch viele invasive Pflanzen.