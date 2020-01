Das Ibiza-Video mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in der Hauptrolle hat in Wien einen Preis erhalten - den nach ihm benannten neuen "Ibiza-Preis".

Den soll es nicht nur einmal geben: Der Verband der Filmregie und das Magazin "Dossier" wollen mit dieser neuen Auszeichnung Videos würdigen, die - so heißt es, "einen Beitrag zum demokratiepolitischen Diskurs leisten oder eine positive Debatte zu einem öffentlich relevanten Thema auslösen".

Der Film-Verband findet nämlich: Das Ibiza-Video hat Österreich sehr verändert und beschäftigt das Land immer noch. Weil die Macher des Videos nicht eindeutig identifizierbar sind, geht der Ibiza-Preis stellvertretend an die "Süddeutsche Zeitung". Sie hatte das Video mit veröffentlicht, das im Mai 2109 eine Regierungskrise in Österreich ausgelöst hatte. In dem Video wirkte der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache anfällig für Korruption. Kurz danach trat Strache zurück und es gab Neuwahlen.