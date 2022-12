Wer in Österreich mit dem Auto zu schnell fährt, risikiert nicht nur seinen Führerschein.

Die Verkehrsministerin plant, dass Raserinnen und Rasern in Zukunft auch das Auto weggenommen werden kann. Sie sagte, man müsse einigen wenigen die "Tatwaffe aus der Hand nehmen".

Der Gesetzentwurf sieht drei unterschiedliche Fälle vor, bei denen Fahrerin oder Fahrer das Auto abgeben muss: Wer im Ort mehr als 60 km/h zu schnell fährt oder außerhalb mehr als 70 km/h - der oder die soll das Auto erstmal für zwei Wochen abgeben. In der Zeit wird kontrolliert, ob die Person wegen Raserei schon straffällig geworden ist. Ist das der Fall, wird das Fahrzeug versteigert. Und wer über 80 km/h im Ort zu schnell fährt, kann das Auto auf Anhieb verlieren.

Das Gesetz in Österreich könnte in einem halben Jahr in Kraft treten.