Die soll dort einziehen, wo der deutsche Diktator einmal geboren wurde - in ein gelbfarbenes Bürgerhaus in Braunau am Inn im Österreich. Der Innenminister des Landes will damit ein Zeichen setzen - um das Gebäude für immer einer "Erinnerung an den Nationalsozialismus" zu entziehen.

Jahrzehntelanger Streit

Hitlers Geburtshaus ist in Österreich seit Jahren ein Politikum. Es steht unter Denkmalschutz - nicht wegen Hitler, sondern wegen des Baustils. Die Eigentümerin hatte sich jahrelang geweigert, es zu verkaufen - bis sie enteignet wurde.

Bevor Hitlers Geburtshaus zur Polizeistation wird, soll es erst einmal umgebaut werden. Dazu wird jetzt ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben.