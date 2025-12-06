In Österreich boomt gerade der illegale Handel mit Weihnachtsplätzchen.

Der Grund: Im Geschäft sind die Süßigkeiten wegen der Inflation extrem teuer geworden. Die österreichische Statistikbehörde sagt, dass die Preise für Butter, Zucker und Schokolade deutlich gestiegen sind.

Online ist deswegen ein Schwarzmarkt für Kekse entstanden. Laut Berichten werden dort Hunderte Kilo zu Schleuderpreisen angeboten - Und genau das ist das Problem.

Österreichs zuständiges Amt sagt, dass Privatpersonen nur bestimmte, kleine Mengen an Gebäck herstellen und verkaufen dürfen. Für alles darüber ist ein Gewerbeschein nötig. Bei Verstößen drohen mehrere Tausend Euro Strafe. Die Behörden warnen außerdem, dass privat verkaufte Plätzchen gefährliche Inhaltsstoffe haben könnten - weil sie nicht kontrolliert werden.