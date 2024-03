In Österreich trifft sich der "Gute Rat für Rückverteilung" heute zum ersten Mal.

In diesem Rat sitzen 50 Menschen aus ganz Österreich, die die Gesellschaft repräsentativ abbilden sollen. Sie beraten über soziale Gerechtigkeit und wie 25 Millionen Euro verteilt werden sollen.

Dieses Geld stammt von einer Millionärin, die es geerbt hat. Sie will aber, dass es umverteilt wird und den Menschen im Land hilft. Deshalb hat sie den Rat gebildet. Darauf, was am Ende mit dem Geld geschieht, hat sie nach eigenen Angaben keinen Einfluss.

Mit ihrer Aktion will sie zeigen, wie ungerecht Vermögen in Österreich verteilt sind und sie fordert, dass Österreich wieder Vermögens- und Erbschaftssteuern einführt. Das könnte mehrere Milliarden Euro pro Jahr bringen.