In Österreich will die Regierung gezielter gegen Antisemitismus vorgehen.

Sie hat dazu ein ganzes Paket an Maßnahmen vorgestellt. Die sollen in mehreren Schritten bis 2030 umgesetzt werden. Ein Schwerpunkt dabei: Hass und Hetze gegen jüdische Menschen im Netz. Mit KI sollen solche Inhalte schneller gefunden und gecheckt werden. Auf der Liste steht auch ein österreichisches Holocaust-Museum. Bisher gibt es in dem Land noch keins. In Schulen soll das Thema Antisemitismus mehr Platz im Unterricht kriegen. Lehrkräfte sollen zum Beispiel mit ihren Schülerinnen und Schülern öfter Gedenkstätten besuchen als bisher.

Auch in Österreich hatte es zuletzt mehr antisemitische Vorfälle gegeben - nach dem Terror-Überfall der Hamas auf Israel. Letztes Jahr waren es mehr als 800, dieses Jahr bisher schon über 700. Vor dem Hamas-Angriff waren es etwas über 300. Die Zahlen kommen von der Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.