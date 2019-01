In Österreich hat ein Gericht mehrere Staatsverweigerer zu langen Haftstrafen verurteilt.

Die höchste Strafe bekam die Präsidentin des Staatenbunds Österreich, einer ähnlichen Gruppierung wie in Deutschland die Reichsbürger. Sie muss für 14 Jahre ins Gefängnis.

Das Landgericht Graz verurteilte sie unter anderem wegen der Gründung einer staatsfeindlichen Verbindung und versuchter Anstiftung zum Hochverrat. Es ist das erste Hochverrats-Urteil in Österreich seit 1955.

Andere Mitglieder des Staatenbundes bekamen Strafen zwischen neun Monaten und zehn Jahren.

Die Chefin des Staatenbundes plante nach eigenen Angaben einen Umsturz in Österreich. Sie stand länger in Kontakt mit den deutschen Reichsbürgern.

Laut Schätzungen gibt es in Deutschland etwa 18.000 Reichsbürger - genau wie die jetzt in Österreich verurteilten Staatenverweigerer erkennen sie die Gesetze des Staates nicht an. Teile der Szene werden vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.