Österreich hat als erstes Land in der EU den Einsatz des umstrittenen Unkraut-Vernichters Glyphosat komplett verboten.

Der Nationalrat beschloss einen Antrag der SPÖ dazu. Die SPÖ-Vorsitzende sagte als Begründung für den Vorstoß, die wissenschaftlichen Beweise für eine krebs-erregende Wirkung des Pflanzen-Gifts hätten sich gemehrt. Die Umweltschutz-Organisation Greenpeace nannte die Entscheidung einen "historischen Meilenstein".

Das generelle Glyphosat-Verbot in Österreich könnte allerdings gegen EU-Recht verstoßen. Denn das Mittel ist in der Europäischen Union noch bis Ende 2022 zugelassen. Die einzelnen Mitgliedsländer können nur in absoluten Ausnahmefällen ein Komplett-Verbot von zugelassenen Wirkstoffen verhängen.

In einigen EU-Ländern ist der Einsatz teilweise untersagt. Die deutsche Bundesregierung will über einen möglichen Glyphosat-Verzicht bis spätestens Ende September entscheiden.