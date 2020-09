Trumps Corona-Schecks auf Irrwegen

Die Corona-Hilfen der US-Regierung sind wohl in vielen Fällen auch dort gelandet, wo sie nicht hinsollten.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich berichtet, dass in dem Land schon mehr als 100 solcher Schecks eingelöst wurden. Sie sind in Österreich möglicherweise auch bei Menschen gelandet, die erst einmal nichts mit den USA zu tun haben. In der Nachrichtensendung des ORF erzählte zum Beispiel ein Rentner aus Oberösterreich, den 1200-Dollar-Scheck erhalten und eingelöst zu haben. Seine Verbindung zu den USA: Er hatte dort einmal für eine kurze Zeit gearbeitet.

Der Grund des Geldsegens könnte eine Datenpanne bei den US-amerikanischen Behörden sein. Es wird vermutet, dass Finanzministerium und Steuerbehörde ihre Daten nicht überprüft haben. So gingen die Schecks für die Corona-Hilfen in den USA zum Beispiel auch an mehr als eine Million Menschen, die schon längst gestorben sind.