In einem alten Salzbergwerk in Österreich ist ein kleiner Schuh entdeckt worden, von einem Kind, das wohl vor über 2000 Jahren lebte.

Womöglich musste das Kind in dem Bergwerk arbeiten oder es war zu Besuch. Der Kinderschuh ist besonders gut erhalten. Das Salz hat ihn konserviert. Außerdem wurden die Reste einer Holzschaufel entdeckt und Fellreste mit einer Schnürung. Sie könnten zu einer Haube gehört haben.



Die Funde hat das Deutsche Bergbau-Museum in Bochum bekanntgegeben. Das ist an den Untersuchungen am Dürrnberg bei Salzburg beteiligt. In den Alpen in Österreich wurde schon vor über 3000 Jahren Salz abgebaut.