In Österreich hat das Bildungsministerium ein umstrittenes Flüchtlingsrollenspiel an einer Schule gestoppt.

Bildungsminister Heinz Faßmann von der konservativen ÖVP sagte, dass die Schülerinnen und Schüler verängstigt wurden. Das sei kein pädagogisches Konzept. Das Ministerium hat eine Untersuchung eingeleitet.

Österreichische Medien schreiben, dass die Jugendlichen bei dem Rollenspiel an einem imaginären Grenzposten wie Geflüchtete behandelt wurden. Laut der Berichte mussten sie Bänder tragen, die sie als Asylbewerber auswiesen. Dann hätte sie stundenlang in Räumen warten müssen - ohne weitere Infos. Das sollte ihnen offenbar zeigen, was Geflüchtete bei der Asylsuche in Österreich zu erwarten haben.

Das Rollenspiel war wohl Teil eines Workshops zum Thema Migration. Der Betreuer des Projekts sagt, dass er von Schülern und Lehrern durchweg positive Rückmeldungen bekommen hat. Die Kritik bezeichnete er als politisch motiviert.