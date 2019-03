Wer demnächst in den österreichischen Alpen unterwegs ist, kann vorher nochmal nachschlagen, wie er am besten einer Kuh gegenübertritt.

Bald gibt es dafür einen Verhaltenskodex, extra für Wanderer. Da soll drinstehen, was man in der Nähe von Kühen machen oder nicht machen sollte, wie viele Meter Abstand man am besten einhält und wie man sich verhält, wenn man einen Hund dabei hat. Das Tourismusministerium in Österreich hat dazu einen Aktionsplan für sichere Almen vorgestellt.

Hintergrund ist, dass eine deutsche Wanderin vor fünf Jahren von Kühen angegriffen wurde und starb. Danach musste der Besitzer der Kuh eine hohe Schadenersatzsumme an die Familie der Frau zahlen. Die österreichische Tourismusministerin erklärte, dass der neue Kodex verhindern soll, dass alle Bauern ihre Almen komplett einzäunen und für Wanderer sperren.