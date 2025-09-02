In Österreich ist es seit dieser Woche strafbar, Dickpics zu verschicken.

Die Bundesregierung hatte schon im Sommer ein Verbot auf den Weg gebracht. Dafür wurde das Versenden von Penisbildern als Form von sexueller Belästigung eingestuft. Wer trotzdem unaufgefordert Dickpics verschickt, muss mit einer Strafe von bis zu sechs Monaten Haft rechnen. Laut der österreichischen Justizministerin geht es bei diesen Handlungen nicht um Falschparken, sondern um eine gravierende sexuelle Belästigung im digitalen Raum.

Das Verbot gilt nicht nur für Bilder von männlichen, sondern auch weiblichen Geschlechtsorganen. Wenn Genitalien einer Person im Hintergrund, etwa auf Strandfotos, erkennbar sind, ist das allerdings nicht strafbar.

Das unaufgeforderte Verschicken von obszönen Bildern, vor allem von Genitalien, wird als Cyberflashing bezeichnet. Auch andere Länder gehen schon dagegen vor. In England und Wales ist es seit Anfang letzten Jahres strafbar.