Eigentlich sollte es eine Untersuchung darüber werden, was Sportunterricht an Grundschulen bringt - doch dann kam Corona, und es wurde eine Untersuchung darüber, was Lockdowns mit Kindern machen.

Ein Forschungsteam aus Österreich hat im Herbst 2019 gut 750 Jungen und Mädchen zwischen sieben und zehn Jahren gewogen, gemessen und auf Ausdauer getestet. Ein Jahr später wurde das Ganze wiederholt - und dabei kam raus: Es gab rund 20 Prozent mehr übergewichtige oder fettleibige Kinder und auch die Ausdauer war schlechter geworden. Den Forschenden zufolge ist das eine sehr starke Verschlechterung. Sie nehmen außerdem an, dass sich dieser Trend im vergangenen Jahr weiter fortgesetzt hat - und dass es Kindern in anderen europäischen Ländern ähnlich ergangen ist. Sie fordern deshalb von Schulen, nicht nur beim Wissen, sondern auch bei der Fitness der Kinder aufzuholen.