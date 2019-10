Die Frage polarisiert und beschäftigt auch Forschende. Ein Team von der Uni Rochester in New York hat Online-Fragebögen von über 1500 Menschen ausgewertet: Die meisten Teilnehmenden waren in ihren 20ern oder 30ern, weiß, weiblich und in längeren Beziehungen - im Schnitt so viereinhalb Jahre. Manche lebten monogam, manche in offenen Beziehungen, die beide Partner wollten und lebten. Andere hatten einseitig offene Beziehungen, in denen ein Partner monogam leben wollte und der oder die andere auch Sex mit anderen.

Heraus kam, dass es am besten funktionerte, wenn beide dasselbe wollten - ob monogam leben oder in einer offenen Beziehung. Die Menschen waren zufriedener und fühlten sich kaum einsam. Menschen in allen Arten von offenen Beziehungen hatten allerdings häufiger sexuell übertragbare Krankheiten. Am unzufriedensten waren die Leute, die in einer einseitig offenen Beziehung waren.

Die Forschenden sagen: Nicht alle Arten von offenen Beziehungen sind gleich. Damit sowas funktioniert, braucht man beidseitiges Einverständnis, man muss sich miteinander wohlfühlen und vor allem viel kommunizieren.

Die Studie kann hier kostenpflichtig abgerufen werden.