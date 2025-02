Ab 2035 sollen in der EU so strenge CO2-Grenzwerte für Autos gelten, dass Hersteller praktisch nur noch E-Autos auf den Markt bringen dürfen.

Das ist eigentlich beschlossene Sache. Einige Leute aus Politik und Wirtschaft fordern aber, dass die Regel gelockert wird. Mehr als 500 Ärztinnen und Ärzte warnen deshalb jetzt in einem offenen Brief vor den gesundheitlichen Folgen, wenn das Verbrenner-Aus doch nicht kommt. Adressiert ist das Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Mediziner weisen darauf hin, dass viele Menschen durch Auto-Abgase krank werden und vorzeitig sterben. Besonders gefährdet seien Kinder, deren Lunge und Hirn in der Entwicklung gestört werden kann.

Wie es weitergehen soll, darüber spricht die EU-Kommission derzeit mit der europäischen Autoindustrie. Auch Umweltorganisationen werden dazu befragt. Nächste Woche soll es Ergebnisse geben. Auf den Wunsch von Deutschland hin sind ab 2035 zwar noch Verbrenner erlaubt, die mit sogenannten E-Fuels betankt werden. Fachleute halten es aber für unrealistisch, dass diese synthetischen Kraftstoffe eine Rolle in der Autoindustrie spielen.