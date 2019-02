Das finden sogar Leute zu lang, die nicht um zwei Uhr morgens dafür aufstehen müssen. Die Oscar-Akademie hat deshalb eine Kürzungsidee: Die Trophäen in vier Kategorien werden einfach während Werbepausen übergeben. Dazu sollen dieses Jahr die Preise für Kamera und Schnitt gehören.

"Wichtige Filmkunst wird herabgewürdigt"

Bekannte Filmschaffende wie Martin Scorsese, Sofia Coppola, Quentin Tarantino und die Coen-Brüder sind empört. In einem offenen Brief nennen sie die Pläne eine Beleidigung, wichtige Kinokunst werde herabgewürdigt. Den Brief haben inzwischen rund 300 Filmschaffende unterschrieben. Auch viele bekannte Schauspieler sind darunter, etwa Brad Pitt, Emma Stone, Peter Dinklage und Drew Barrymore.

Regisseur Guillermo Del Toro, der für Shape of Water einen Oscar bekommen hat, erklärte, Kamera und Schnitt seien das Herz der Filmkunst. Die Film-Akademie hält aber an der Kürzung fest. Sie sagt, es würden schließlich die Dankesreden aller Gewinner übertragen. Insgesamt soll die Verleihung dieses Jahr "nur" noch drei Stunden dauern.