Bis zu 1.800 Menschen aus Afghanistan sollen noch immer darauf warten, dass sie nach Deutschland dürfen.

Mehr als 250 Organisationen machen deshalb Druck auf die Bundesregierung. In einem Offenen Brief fordern sie, dass die Menschen mit Zusage bis Jahresende nach Deutschland gebracht werden. Die Menschen, um die es geht, halten sich seit Monaten in Pakistan auf.

Die Organisationen schreiben, dass ihnen bald die Abschiebung nach Afghanistan drohe und da eine Verfolgung durch die radikalislamischen Taliban. Pakistan selbst gibt Deutschland noch bis Ende des Jahres Zeit, seine Aufnahmeprogramme abzuschließen.

Hinter dem Brief jetzt stehen unter anderem Wohlfahrtsverbände, Menschenrechts-, Flüchtlings- und Hilfsorganisationen - zum Beispiel Amnesty International, Reporter ohne Grenzen, die Diakonie und die Arbeiterwohlfahrt.