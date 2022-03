Es klingt wie eine Technik-Version vom Science-Fiction-Film "Minority Report" - Künstliche Intelligenz zu nutzen, um zukünftige Verbrechen vorherzusagen und die potenziellen Täter vorher zu bestrafen.

So weit ist es in Europa noch nicht. Aber eine Gruppe von 40 Menschenrechtsorganisationen kritisiert, dass Justiz- und Strafverfolgungsbehörden schon erste KI-Systeme einsetzen - etwa zum Profiling von Personen oder Orten. Die Organisationen fordern in einem Offenen Brief, dass das mit den geplanten KI-Regeln der EU gestoppt wird. Sie argumentieren, dass aktuelle KI-Systeme diskriminierend sind - weil sie auf Daten aus Gesellschaften mit Diskriminierung und Rassismus basieren und das übernehmen. Die Organisationen befürchten außerdem, dass durch Vorhersagesysteme von Kriminalität die Unschuldsvermutung außer Kraft gesetzt wird - ein Grundpfeiler des Rechts.