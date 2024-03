Ohne Smartphone ist es auch mal ganz schön.

Dass auch die meisten Teenager offline sein hin und wieder gut finden, geht aus einer Studie des Pew Research Centers in den USA hervor. Fast drei Viertel der Befragten 13- bis 17-Jährigen gaben an, dass es sie beruhigt, wenn ihr Smartphone nicht in der Nähe ist. Offenbar sorgt das Gerät für gemische Gefühle, denn über 40 Prozent sagen, dass es sie auch ängstigen kann, kein Smartphone bei sich zu haben.

Bei der Befragung kam außerdem heraus, dass fast alle Teenager in den USA Smartphones benutzen, nämlich 95 Prozent. Die meisten gaben an, dass sie ihnen helfen, kreativ zu sein und ihren Interessen und Hobbys nachzugehen.

Für die Studie wurden fast 1.500 Teenager zusammen mit einem Elternteil befragt. Auf beiden Seiten gaben rund 40 Prozent an, dass es regelmäßig Streit über zu viel Zeit am Smartphone gibt. Jeder zweite Elternteil gab zu, schon mal im Smartphone des Kindes rumgeschnüffelt zu haben.