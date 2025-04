Oft reicht schon ein kurzer Blick ins Klassenzimmer um zu sehen, dass viele Schülerinnen und Schüler übermüdet sind: dicke Augen, gähnen, der Kopf auf dem Tisch.

Für die Schulen in Mansfield im US-Bundesstaat Ohio Grund genug, das Thema Schlaf in den Lehrplan zu packen. Einige Schulen haben auch einen Lehrer, der sich speziell um den Gesundheitsbereich kümmert. Mit ihm sprechen die Schülerinnen und Schüler über ihr Schlafverhalten und sagen, was sie alles so beschäftigt. Laut dem Gesundheitslehrer wird dabei immer wieder deutlich: viele Schüler schlafen einfach zu wenig. Er sagt, dass er den Kindern Tipps gibt, wie sie besser und länger schlafen können.

Inzwischen stellen sich auch viele Schulen selbst die Frage, was sie tun können, damit den Schülern der Schulalltag leichter fällt. Einige starten mit dem Unterricht deshalb auch später. Die Schulen hoffen, dass die Schüler durch die "Schlaftrainings" aufmerksamer werden - und auch die Zahl der Fehltage runtergeht.