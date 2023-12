Dafür, dass Kaffee eines der beliebtesten Getränke weltweit ist, ist er relativ schwer anzubauen.

Die Bohnen wachsen an Sträuchern in einem speziellen warm-feuchten Klima, meist in höheren Lagen. Der Klimawandel macht den Kaffeepflanzen zu schaffen. Ein finnisches Wissenschafts-Team hat jetzt ein kaffeeähnliches Heißgetränk gemacht, das ohne langes Warten auf die Bohnen auskommt.

Blätter im Bio-Reaktor aufgebrüht



Dafür hat es aus den Blättern einer Coffea-arabica-Pflanze Zellen gewonnen und kultiviert, in einem Bioreaktor im Labor. Die Zellen wurden dann gefriergetrocknet und zu feinem Pulver zermahlen. Dann wurde das Pulver unterschiedlich lang geröstet, mit heißem Wasser aufgegossen und erfahrenen Kaffee-Testern vorgesetzt - zum Vergleich gab es noch echten Kaffee aus Kaffeebohnen.

Probleme mit den feinen Aromen

Bei der Bitterkeit und der Säure schnitt der Labor-Kaffee aus Blättern wie echter Kaffee ab. Bei den feinen Aromen machte es einen Unterschied, wie das Pulver geröstet war. In der besten Version dominierten Geschmäcker wie rauchig oder verbrannter Zucker, das typische Röstaroma fehlte dem Labor-Kaffee. Daran soll noch weiter geforscht werden.