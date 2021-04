In Russland sind in der Corona-Pandemie brutale, im Netz übertragene Boxkämpfe populär geworden.

Die Kämpfe starteten vor über einem Jahr, damals noch auf Parkplätzen, mittlerweile mieten die Veranstalter große Hallen in Moskau an. Die Boxer kämpfen ohne Handschuhe, sie ziehen sich in den drei mal zwei Minuten Kampf oft blutige Fleischwunden zu.

Den bisher beliebtesten Kampf haben sich über 13 Millionen Menschen auf Youtube angesehen. Neben Menschen aus Russland schauen auch viele aus den USA zu. Wie die Agentur Reuters berichtet, treten auch Frauen gegeneinander an. Die Organisatoren sagen, die Übertragungen dienten dem Stressabbau in der Corona-Pandemie.