Der Ohrid-See an der Grenze zwischen Albanien und Nordmazedonien ist der älteste und artenreichste See Europas.

Ein internationales Forschungsteam hat sich in einem fast 570 Meter langen Bohrkern aus dem See die Fossilien von über 150 Kiesel-Algen-Arten angesehen, und anhand der Klima- und Umweltdaten die Evolutions-Ereignisse seit der Entstehung des Sees rekonstruiert. Dabei kam raus, dass kurz nach der Bildung des Sees vor etwa 1,4 Millionen Jahren innerhalb von wenigen tausend Jahren viele neue Arten entstanden. Viele davon sind in dem kleinen und flachen See aber auch sehr schnell wieder ausgestorben. Als der See tiefer und größer wurde, entstanden neue Arten langsamer, sie überlebten aber auch länger. Die Forschenden führen das darauf zurück, dass irgendwann die Kapazitäts-Grenze für den Artenreichtum erreicht war. Außerdem konnte der größere See wohl Umwelteinflüsse wie Temperatur- und Nährstoffschwankungen besser abfedern. Die Forschenden schließen daraus: Je älter ein Ökosystem ist, umso langlebiger sind die dort lebenden Arten.

Das bedeute aber nicht, dass sie nicht kippen können. Auch das Ökosystem vom Ohrid-See sei durch den Klimawandel und die Umweltverschmutzung gefährdet.