Der US-Bundesstaat Oklahoma hat jetzt mit das strengste Abtreibungsgesetz der USA.

Der Gouverneur dort hat noch mal eine Neufassung unterschrieben. Damit sind so gut wie alle Abtreibungen verboten. Ausnahme ist zum Beispiel, wenn dadurch das Leben der Mutter gerettet werden kann. Die Menschen in Oklahoma können auch Ärztinnen und Ärzte verklagen, die Abtreibungen durchführen. Damit gelten in Oklahoma jetzt ähnlich strenge Regeln wie in Texas. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP hat Oklahoma damit jetzt sogar das strengste Abtreibungsgesetz der USA. Eine Organisation für Abtreibungsrechte will das Gesetz vor Gericht anfechten.

Eigentlich sind Abtreibungen nach einem Grundsatzurteil in den USA bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erlaubt. Mehrere Bundesstaaten gehen aber Sonderwege und hebeln das Recht auf Abtreibung aus. Inzwischen gibt es auch Anzeichen, dass die konservative Mehrheit des Obersten Gerichtshofs das Grundsatzurteil kippen will.