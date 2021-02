Japan hält trotz der Corona-Pandemie an Olympia dieses Jahr fest - und vorher soll es auch einen Fackellauf mit dem Olympischen Feuer geben.

Die Details hat das Organisationskomitee jetzt bekannt geben. In genau einem Monat soll der Fackellauf starten. Los geht es in Fukushima und dann 121 Tage quer durch alle 47 Präfekturen Japans, bis dann Ende Juli im Olympia-Stadion in Tokio die olympische Flamme angezündet werden soll.

Die rund 10.000 Fackelträgerinnen und Fackelträger müssen die letzten zwei Wochen vor ihrem Lauf Gesundheitsakten führen und jedes Corona-Ansteckungsrisiko vermeiden - dafür dürfen sie dann ohne Maske laufen. Andere Menschen sollen dem Fackellauf möglichst per Livestream zuschauen. Wenn es nicht voll wird, dürfen sie aber auch mit Maske vor ihrem Haus auf der Straße stehen - aber ohne lautes Anfeuern, maximal Klatschen will das Organisationskomitee erlauben.