Japan will bei den Olympischen Spielen trotz der Corona-Pandemie Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien zulassen - aber nur aus dem eigenen Land.

Die Zeitung Mainichi Shimbun berichtet, dass die Regierung dafür eine Obergrenze von 10.000 Menschen festlegen will. Offiziell entschieden wird das noch bei einem Treffen der Regierung mit der Stadtverwaltung von Tokio und dem Internationalen Olmypischen Komitee.



Die Olympischen Sommerspiele in Tokio sollen am 23. Juli beginnen. Die Regierung hatte schon im März mitgeteilt, dass Fans aus dem Ausland nicht anreisen dürfen. Die Spiele sind in Japan wegen der Pandemie sehr umstritten.