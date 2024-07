Olympia in Paris soll klimafreundlicher werden als Spiele vorher - das ist ein Ziel der Gastgeber in diesem Jahr.

Allerdings: Fachleute sind nicht davon überzeugt, dass das klappt. Ein Tourismusforscher der Universität Lund zum Beispiel sagt: Das Problem ist vor allem die Anreise von Sportlerinnen und Besuchern. Viele von ihnen kämen mit dem Flugzeug. Es sei nicht geklärt worden, wie es da weniger Emissionen geben soll.

Ähnlich argumentiert eine französische Klima-Denkfabrik. Sie kommt auf mehr als 2 Millionen Tonnen CO2 und andere Klimagase, die durch Olympia in Paris zu erwarten sind - das ist in etwa so viel, wie die Menschen in einer Stadt wie Bonn im Jahr produzieren.

Olympia in Paris soll nach dem Willen der Organisation maximal 1,75 Millionen Tonnen CO2 produzieren - etwa die Hälfte weniger als in London und Rio. Erreicht werden soll das vor allem, indem bestehende Sportstätten benutzt werden und weniger als sonst neu gebaut wurde; und zum Beispiel durch klimafreundlicheres Catering.