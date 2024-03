Bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer treten zum ersten Mal so viele Frauen wie Männer an.

Das sagt das Internationale Olympische Komitee und spricht von einem der wichtigsten Momente in der Geschichte der Frauen bei Olympia und im Sport insgesamt. Das Turnier in der französischen Hauptstadt startet Ende Juli und geht gut zwei Wochen.

In den letzten Jahren ging der Anteil der Olympia-Athletinnen immer weiter nach oben. Beim letzten Turnier in Tokio vor drei Jahren war das Verhältnis schon fast ausgeglichen - mit knapp 48 Prozent an weiblichen Teilnehmenden.

Ursprünglich war Olympia für Frauen gar nicht vorgesehen. Zum ersten Mal traten sie laut Deutscher Welle bei den zweiten Olympischen Spielen im Jahr 1900 an - in Nischendisziplinen wie Ballonfahren und Drachensteigen. Erst später durften Sportlerinnen auch in Kernsportarten wie Schwimmen oder in der Leichtathletik starten.