Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Morddrohungen in Zusammenhang mit der Olympia-Eröffnungsfeier.

Verantwortliche der Show waren danach bedroht worden, unter anderem der künstlerische Direktor der Eröffnungsfeier Thomas Jolly. Er hatte dagegen und gegen Hasskommentare im Netz geklagt. Daraufhin begann die französische Behörde zur Bekämpfung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Hasskriminalität zu ermitteln.

Einige Szenen der Feier waren in konservativen, religiösen und rechtsextremen Kreisen kritisiert worden. Besonders umstritten ist eine Darstellung eines Banketts griechischer Götter, das manche an das Abendmahlsgemälde von Leonardo da Vini erinnerte. In der Szene traten unter anderem Drag Queens und ein weitgehend nackter, blau angemalter Sänger auf.