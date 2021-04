In Japan laufen die Vorbereitungen für die verschobenen Olympischen Sommerspiele weiter nicht rund.

Erst wurden bei den Wettbewerben keine Zuschauer aus dem Ausland erlaubt - jetzt hat die Präfektur Osaka den öffentlichen Fackellauf durch die gesamte Region abgesagt - Grund sind die steigenden Zahlen bei Corona-Neuinfektionen. Bisher war der Fackellauf nur für die Millionenstadt Osaka nicht für die gesamte gleichnamige Präfektur abgesagt. Jetzt soll er isoliert stattfinden - in einem Park.

Gleichzeitig wurde für die Region der Notstand verhängt, nachdem dort innerhalb eines Tages 800 Neuinfektionen registriert wurden.

Der Fackellauf durch Japan war Ende März in Fukushima gestartet - bis zur Entzündung des olympischen Feuers bei der Eröffnungsfeier in Tokio am 23. Juli soll die Fackel durch alle 47 Präfekturen getragen werden.

Der Fackellauf wird auch online gestreamt.