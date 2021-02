Der japanische Cheforganisator der Olympischen Sommerspiele ist wegen abfälliger Aussagen über Frauen massiv unter Druck.

Yoshiro Mori hat sich jetzt öffentlich in einer Zeitung für seine Worte entschuldigt. Er hatte nach Medienberichten zu Mitgliedern des Japanischen Olympischen Komitees gesagt, dass die Sitzungen von Verwaltungsräten länger dauerten, wenn viele Frauen dabei seien. Wenn man die Zahl der weiblichen Mitglieder im Gremium erhöhe und ihre Redezeit nicht auf eine gewisse Dauer begrenze, hätten die Frauen Schwierigkeiten, zum Ende zu kommen. Das sei nervig, wurde der 83-Jährige zitiert.

Die Äußerungen lösten in der japanischen Öffentlichkeit große Empörung aus. Mori ist ein früherer Ministerpräsident und für seine verbalen Fehltritte bekannt. Der Wirbel um Moris Äußerungen kommt für das JOC zur Unzeit. Laut Umfragen sind 80 Prozent der Menschen in Japan wegen der Corona-Pandemie gegen eine Austragung der Spiele in diesem Jahr. Die japanische Regierung hält aber an ihren Plänen fest, die letztes Jahr abgesagten Sommerspiele im Juli und August nachzuholen.