In Japan bekommt eine Olympionikin eine neue Gold-Medaille - weil der Bürgermeister ihrer Heimatstadt auf die alte draufgebissen hat.

Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtet, dass das Organisationskomitee entschieden hat, die Medaille der Softball-Spielerin Miu Goto zu ersetzen. Die hatte sie dem Bürgermeister der Hafenstadt Nagoya bei einem Empfang im Rathaus umgehängt. Der nahm sie vor laufenden Kameras erst in die Hand und dann in den Mund, nachdem er vorher seine Maske runtergezogen hatte.

4000 Beschwerden wegen Missachtung der Corona-Regeln

Das sorgte in Japan für große Entrüstung, bei der Stadt gingen rund 4000 Beschwerden ein. Der japanische Fechter Yuki Ota erklärte zum Beispiel, dass dem Bürgermeister der Respekt vor den Athleten fehle. Diese hielten sich an die Anti-Corona-Regeln, und dann beisse der Mann einfach in die Medaille.

Der Bürgermeister hat sich inzwischen dafür entschuldigt, ein Symbol für jahrelange Arbeit beschmutzt zu haben. Er sagte, dass er impulshaft gehandelt habe.