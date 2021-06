Schon länger ist klar, dass der traditionelle Fackellauf vor den geplanten Olympischen Sommerspielen in Tokio anders abläuft als sonst.

Den Verantwortlichen scheint diese Tradition in Zeiten einer Pandemie inzwischen immer heikler vorzukommen. Jetzt wird der Fackellauf auch in Tokio selbst von öffentlichen Straßen ferngehalten. In knapp anderthalb Wochen soll die Flamme da ankommen. Präsentiert werden soll das Feuer dann nur noch bei kleinen Veranstaltungen, die nicht öffentlich sind. Tokios Stadtverwaltung hofft, dass der abgespeckte Fackellauf so nicht dazu beiträgt, dass sich Corona im Land weiter ausbreitet.

Ende März war der Fackellauf in Japan gestartet. Die Flamme soll zu Beginn der geplanten Spiele Ende Juli in Tokios Olympiastadion ankommen. Einige Etappen fanden wegen der Infektionslage bereits ohne Publikum statt. Noch mindestens anderthalb Wochen gelten in Tokio strenge Corona-Regeln.

Die Olympischen Spiele beginnen am 23. Juli.