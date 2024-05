In gut zwei Monaten starten in Paris die Olympischen Sommerspiele. Dann sollen Triathleten die Schwimmstrecke in der Seine absolvieren. Aber das Wasser in dem Fluss ist immer noch zu schmutzig, um darin zu schwimmen.

Die Nichtregierungsorganisation Surfrider sagt, dass die Grenzwerte für Enterokokken und E-Coli-Bakterien immer noch überschritten sind - teils um das Dreifache. Die beiden Bakterienarten kommen im Verdauungssystem von Menschen und Tieren vor und können durch Fäkalien in Flüsse und Seen gelangen. Paris will die Seine bis zu den Olympischen Spielen reinigen. Die Stadt und die Organisatoren setzen dabei auf ein großes Überlaufbecken. Außerdem sollen viele flussaufwärts gelegene Häuser an die Kanalisation angeschlossen werden. Das Baden in der Seine ist in Paris seit 1923 verboten. Die Stadt will aber nach den Olympischen Spielen mehrere Badestätten im Sommer für Besucher öffnen.