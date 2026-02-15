Mit 12 Jahren Verspätung hat die deutsche Biathlon-Staffel von 2014 nachträglich ihre olympische Goldmedaille bekommen.

Damals waren die Winterspiele in Sotchi in Russland. Die Deutschen waren Zweite geworden. Gold ging an Russland. Nach einem jahrelangen Doping-Verfahren wurden die russische Sportler aber disqualifiziert. Deutschland wurde nachträglich Gold zugesprochen. Bei den aktuellen olympischen Winterspielen in Italien haben die Athleten von damals jetzt ihre Medaillen überreicht bekommen. Silber und Bronze wurden auch neu vergeben - an Österreich und Norwegen.