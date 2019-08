So heißt es in einem Rechtsgutachten für den Deutschen Olympischen Sportbund, bei dem E-Sport untersucht wurde. Das Gutachten lehnt die Anerkennung von E-Sport als Sport ab. Der Sportbund selbst will sich dazu noch äußern.



Die Deutsche Presseagentur zitiert aus dem Gutachten. Darin heißt es, etwas gekürzt formuliert, dass der Begriff Sport mit Anforderungen an die Körperlichkeit verbunden ist. Und damit würde kein einziges Konsolenspiel unter den Begriff Sport fallen.



Der Präsident des eSports-Bunds Deutschland kritisiert das Gutachten. Seiner Ansicht nach werden auch Sportschießen, Tischfußball oder Darts als Sportarten anerkannt, die sich wie E-Sport über die Präzision der Bewegung definierten, nicht über den Umfang der Bewegung.