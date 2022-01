Das soll verhindern, dass sich die Omikron-Variante des Corona-Virus vor den olympischen Spielen im Land stark ausbreitet. Postbeschäftigte, die in Kontakt mit internationalen Paket- und Briefsendungen kommen, sollen außerdem jetzt schnell eine Booster-Impfung bekommen. Außerdem sollen die Menschen im Land weniger Waren bestellen - aus Ländern und Regionen mit hohen Corona-Inzidenzen.

Vertreterinnen und Vertreter chinesischer Behörden haben in letzter Zeit mehrfach angedeutet, dass inländische Corona-Infektionsfälle in Zusammenhang mit ausländischen Postsendungen stehen. Eine Frau in Peking soll sich so angesteckt haben.

Die Weltgesundheitsorganisation und andere Fachleute halten das Infektionsrisiko durch den Kontakt mit kontaminierten Oberflächen für sehr gering. Coronaviren werden demzufolge überwiegend über Aerosole - also etwa über Atemluft - übertragen.