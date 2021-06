Ende Juli startet der erste bemannte Flug des US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin ins Weltall.

Um mit dabei zu sein, hat jetzt eine bisher unbekannte Person tief in die Tasche gegriffen und zahlt umgerechnet rund 23 Millionen Euro. Die Online-Versteigerung dauerte weniger als 10 Minuten. Wer die Person ist, die am meisten geboten hat, wird erst in einigen Wochen bekannt gegeben.

Das Unternehmen Blue Origin gehört Amazon-Gründer Jeff Bezos. Er will selbst am 20. Juli in der Kapsel mit ins Weltall fliegen.