Mobbing oder Cybermobbing haben in Deutschland schon sehr viele Erwachsene erlebt.

Und die Zahlen steigen, das zeigt eine wiederholte Befragung des Bündnisses gegen Cybermobbing: Rund 19 Millionen Menschen, also etwa jede und jeder dritte Erwachsene, waren schon Mobbing ausgesetzt. Dabei passieren die meisten Vorfälle (43 Prozent) im Job, und oft sind sogar Vorgesetzte daran beteiligt. Im Netz wurden laut der aktuellen Befragung mehr als sieben Millionen Menschen gemobbt. Da sind die Zahlen besonders stark gestiegen - um 21,7 Prozent im Vergleich zu 2021. Am Häufigsten betroffen sind junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren. Von ihnen hat fast die Hälfte schon Mobbing erlebt. Viele Betroffene berichten von Depressionen, Angst und Suizidgedanken.

Das Bündnis gegen Cybermobbing warnt, dass immer mehr Opfer selbst zu Tätern werden und fordert, dass Prävention schon in der Schule beginnt.