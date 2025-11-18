Bewerten wir Restaurants eigentlich anders, wenn wir im Urlaub sind?

Das hat sich ein chinesisches Forschungsteam gefragt - und mehr als 70.000 Reviews von einer der größten Bewertungsplattformen in China analysiert. Die Forschenden stellten fest, dass Reisende tatsächlich deutlich eher eine gute Bewertung hinterließen, als Locals. Touris posteten eher kurze, emotionale Reviews, mit mehr Fotos.

Den Effekt fanden die Forschenden bei allen möglichen Preisklassen, und es war auch egal, wie groß die Stadt war und welches Geschlecht der oder die Postende hat. Die Studienautoren sprechen von einem "Tourist bias", also einer Voreingenommenheit von Urlaubern beim Bewerten, die die Aussagekraft von Online-Reviews verzerren könne. Sie meinen im Fachblatt Information Systems Research: Ein Restaurant mit vielen Urlaubsgästen kann so zum Beispiel besser erscheinen, als es tatsächlich ist.

Auch wenn nur Daten einer chinesischen Plattform ausgewertet wurden, gehen die Forschenden davon aus, dass der Effekt in anderen Ländern ähnlich ausfallen dürfte.