Falle von Scientology?

Das berichtet die Zeitung Welt am Sonntag. Mehrere Beratungsstellen berichten, dass es konkrete Fälle gegeben habe. Single-Börsen seien eine gute Strategie, um verdeckt an neue Mitglieder zu kommen. Auch der Verfassungsschutz in Hamburg bestätigt, dass sich immer wieder Frauen und Männer gemeldet hätten, die durch Online-Dating bei Scientology eingestiegen seien und Geld verloren hätten. Experten sagen, dass die Organisation mittlerweile auch eine eigene Dating-Plattform aufgebaut hat. Scientology Frankfurt sagte der Welt am Sonntag, es sei grundsätzlich Privatsache der Mitglieder, wenn sie Online-Dating nutzten.