Wie glücklich ihr in einer Beziehung seid, könnte auch damit zusammenhängen, wie ihr euren Partner oder eure Partnerin kennengelernt habt.

Eine Studie im Fachmagazin Telematics and Informatics zeigt, dass Paare, die sich im echten Leben kennengelernt haben, im Schnitt etwas zufriedener in der Beziehung sind als Online-Paare. Die Forschenden haben dafür Daten von rund 6.600 Menschen aus 50 Ländern ausgewertet. Die meisten (84%) hatten sich offline kennengelernt. In den letzten 15 Jahren wächst der Anteil der Online-Paare aber stetig.

Wer online auf Partnersuche geht, berichtet im Schnitt über etwas niedrigere Zufriedenheit und weniger intensive Gefühle von Liebe, Intimität und Bindung. Laut den Forschenden könnte das daran liegen, dass auf Dating-Plattformen oft äußere Merkmale wie Aussehen oder Einkommen im Vordergrund stehen – und dabei öfter geschummelt wird. Offline-Paare ähneln sich häufig stärker in Werten und Ansichten. Das könnte die Beziehung stabiler machen.

