Das zeigt eine Studie aus den USA. Soziolgen haben sich angeschaut, wer wem zurückschreibt. Insgesamt haben die Forschenden 15 Millionen Antwortnachrichten geografisch ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass der Wohnort den Usern sehr wichtig ist. Menschen aus dem Bundesstaat Texas zum Beispiel schrieben lieber mit anderen Texanern, selbst wenn vielleicht andere Bundesstaaten eher in der Nähe lagen. Nord-Kalifornier schrieben lieber mit Nord-Kaliforniern und Süd-Kalifornier mit Süd-Kaliforniern.

Die Forschenden stellten auch fest, dass die meisten Leute beim Online-Dating in ihrer eigenen Altersklasse bleiben. Und, was sich auch zeigte: Jede Region hat unterschiedliche Alters- und Geschlechtsstrukturen. Die Studienleiterin sagt: "Wäre ich ein Single-Mann Mitte 20, würde ich in New York daten. Wäre ich eine Single-Frau Mitte 40, würde ich sofort nach Seattle gehen."