Es ist ein trauriger Titel: Deutschland ist Retouren-Europameister.

Im letzten Jahr wurde jedes vierte Paket komplett oder zumindest mit einem Teil der Ware wieder zurückgeschickt. Schätzungsweise 530 Millionen Pakete mit 1,3 Milliarden Artikeln gingen an die Händler zurück - zum größten Teil Kleidung und Schuhe. Das belastet die Umwelt und das Klima.

Auf die Retouren 2021 in Deutschland gehen geschätzt 795.000 Tonnen CO2 zurück - das ist etwa so viel wie 6,6 Millionen Autos auf der Fahrt von München nach Hamburg ausstoßen. Die Zahlen hat ein Team der Wirtschaftswissenschaften der Uni Bamberg ermittelt.

Einer der Gründe für die vielen Rücksendungen: In Deutschland sind sie meist kostenlos. Nur eins von zehn Unternehmen verlangt hier Gebühren. Im europäischen Ausland ist es dagegen jedes zweite. Außerdem wird in Deutschland im Schnitt deutlich mehr Zeit gewährt, um die Sachen zurückzusenden. Der Kauf per Rechnung macht die Rücksendung auch leichter als bei einer Zustellung per Nachnahme, Abbuchung oder Vorauszahlung.

Die gute Nachricht: Nur ein Prozent der zurückgeschickten Artikel landen nach der Retoure im Müll. Das Meiste kann direkt als neuwertig weiterverkauft werden. Die restlichen fünf bis sechs Prozent werden als B-Ware angeboten, an industrielle Verwerter verkauft oder gespendet. Damit ist der Entsorgungsanteil in Deutschland niedriger als im Rest Europas.

Hier gibt es die Ergebnisse des Europäischen Retourentachos.