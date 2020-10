Beiß mich in den Kopf, Baby!

Manche Tiere haben ungewöhnlichen Sex.

Zum Beispiel Krokodil-Schleichen, das sind Eidechsen, die in manchen Städten in den USA sehr weit verbreitet sind. Bei deren Paarung klemmt sich das Männchen den Kopf seiner Partnerin zwischen die Kiefer.

Dazu gibt es jetzt neue Erkenntnisse. Das Naturgeschichte-Museum in Los Angeles hatte Menschen in der Stadt gebeten, Fotos und Videos vom Liebesakt der Krokodilschleichen einzuschicken. Die Auswertung der insgesamt fast 600 Beobachtungen aus fünf Jahren ergab unter anderem, dass in manchen Fällen zwei Männchen beteiligt sind, die beide den Kopf des Weibchens im Maul hielten. Außerdem bleiben die Eidechsen-Paare oft sehr lange in der Klammerbiss-Stellung – der beobachtete Rekord lag bei über 48 Stunden.

Wie die Tiere das schaffen, haben Forschende aus Kalifornien möglicherweise herausgefunden: Ihre Experimente ergaben, dass sich spezielle Muskelfasern im Kiefer der Männchen beim Paarungsbiss schrittweise immer stärker anspannen, bis sie eine dauerhaft hohe Bisskraft erreicht haben. In dem Zustand ermüden die Muskeln dann kaum noch.

Was hinter der Paarungs-Methode steckt, weiß man aber noch nicht. Es muss auf jeden Fall einen Vorteil geben, denn die Tiere paaren sich so auch mitten auf der Straße und laufen Gefahr, Fressfeinden zu begegnen oder überfahren zu werden. Eine Erklärung könnte sein, dass das Weibchen so die Stärke des Partners testet. Oder das Männchen bewacht das Weibchen auf diese Weise, um zu verhindern dass die Konkurrenz zum Zuge kommt.