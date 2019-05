Untersuchungen (wie diese) haben schon gezeigt, dass das den Produzenten nicht unbedingt Verluste bringt - sondern möglicherweise sogar Gewinne. Unter anderem heißt es, dass die Serien und Filme durch die Internetpiraterie bekannter werden. Drei US-Forscher wollten das genauer wissen. Sie haben untersucht, wie viel Geld durch Kinofilme eingespielt wurde. Gleichzeitig haben sie geschaut, ob diese Filme vor oder nach der Kinoveröffentlichung illegal im Netz waren.

Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass es entscheidend ist, wann Filme im Netz illegal heruntergeladen werden. Wenn das vor dem offiziellen Kinostart ist, geht den Produzenten Geld verloren. Wenn es nach dem Filmstart ist, dann können illegale Downloads für mehr Aufmerksamkeit und dadurch dann auch höhere Einnahmen sorgen, weil mehr Leute ins Kino gehen oder die DVD kaufen. Es kommt auch auf das Genre an. Bei Actionfilmen bringen illegale Downloads den Produzenten am meisten, bei Thrillern am wenigsten.